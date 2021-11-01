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В Україні очікується різке зростання "сірого" імпорту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 21:31
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки прес-конференції "Ринок електроніки в умовах COVID-19: обсяги ринку, рівень "сірості", очікування".
Дивися повний текст В Україні очікується різке зростання \"сірого\" імпорту на ринку електроніки
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Додано: Сер 24 лис, 2021 21:31
Не над ля-ля, серый дешевле чем белый минимум на 15%. Вот и ответ.
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straponesa
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