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В Україні очікується різке
зростання "сірого" імпорту на...

В Україні очікується різке зростання "сірого" імпорту на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 21:31

В Україні очікується різке зростання "сірого" імпорту на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки прес-конференції "Ринок електроніки в умовах COVID-19: обсяги ринку, рівень "сірості", очікування".

Дивися повний текст В Україні очікується різке зростання \"сірого\" імпорту на ринку електроніки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 21:31

Не над ля-ля, серый дешевле чем белый минимум на 15%. Вот и ответ.
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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