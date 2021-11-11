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Одноразові пакети в магазинах
України зроблять платними:...

Одноразові пакети в магазинах України зроблять платними:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 09:27

Одноразові пакети в магазинах України зроблять платними:...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України має намір встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Дивися повний текст Одноразові пакети в магазинах України зроблять платними: названо суму.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 09:28

На экологии кто то захотел урвать бабла. Я понимаю что если бы эти пакеты обратно принимали как вторичное сырье по той же цене. Как в совке принимали бутылки.
Вложите в стоимость продукта цену упаковки 3 грн и принимайте ее по 3 грн. Тогда не будет мусор загрязнять.
А так как хотят сделать, это чистой воды бизнес
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 25 лис, 2021 13:27, всього редагувалось 2 разів.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 09:40

Значит бесплатные пакеты-это вред для экологии,а если за него заплатить,то ничего страшного."Оригинальная",циничная логика жадных "менеджеров".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:06

  sena_2008atp написав:Значит бесплатные пакеты-это вред для экологии,а если за него заплатить,то ничего страшного."Оригинальная",циничная логика жадных "менеджеров".

Это называется санкции. И если мягкое подталкивание не сработает -- в ход пойдут запреты и штрафы -- навроде жвачек в Сингапуре.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:13

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів України має намір встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.

Дивися повний текст Одноразові пакети в магазинах України зроблять платними: названо суму.

Дешевше буде?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:47

  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:Значит бесплатные пакеты-это вред для экологии,а если за него заплатить,то ничего страшного."Оригинальная",циничная логика жадных "менеджеров".

Это называется санкции. И если мягкое подталкивание не сработает -- в ход пойдут запреты и штрафы -- навроде жвачек в Сингапуре.


Ні, це зветься інакше - "лохи будуть платити нелохам пожиттєво".

А якщо завтра будуть обкладати податком кожен вдох та видих, то завжди знайдуться особини, які пояснять лохам, що це лише задля їхнього блага - щоб менше забруднювали атомсферу.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:54

Сейчас пакеты везде висят бесплатно. Надо заставить платно. Какой-то совок, только наоборот, или непонятно, как это назвать. Берешь 200 грамм селедки в 2-х пакетах за 15 гривен, 5 надо отдать за пакеты. А с 1 января штраф в 3.4 тыщи гривен за то, что положишь рыбу в кулек.
А мусор в чем выносить, долбни сперва всем позаваривали мусоропроводы, а теперь таскайте через весь двор непонятно в чем. При совке были мусоропроводы.
На базаре эти кульки стоят гривен 10 за 100 штук, так они будут диктовать 1 за 3 гривны продавать.
А потом собрались штрафовать каждую пенсионерку, которая возьмет из дома кулечек, на сумму, больше чем ее копеечная меньшая чем прожиточный минимум пенсия?
Где они видели такой бред в стране, аналогичной нашим по доходам?
Эти идиоты задолбали, они живут в каком-то наркоманском угаре в своих дворцах.
hxbbgaf
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:58

Лучше как в Британии - там не минимальную цену вводили, а фиксированный налог на каждый пакет, который идет на переработку мусора.
Но если пакет сделан из вторсырья, то без налога.
А так это просто обдиралово, чисто "бизнес" инициатива.
o_volvachev
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:59

  akido написав:
  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:Значит бесплатные пакеты-это вред для экологии,а если за него заплатить,то ничего страшного."Оригинальная",циничная логика жадных "менеджеров".

Это называется санкции. И если мягкое подталкивание не сработает -- в ход пойдут запреты и штрафы -- навроде жвачек в Сингапуре.


Ні, це зветься інакше - "лохи будуть платити нелохам пожиттєво".

А якщо завтра будуть обкладати податком кожен вдох та видих, то завжди знайдуться особини, які пояснять лохам, що це лише задля їхнього блага - щоб менше забруднювали атомсферу.

Ну как будут -- тогда и приходите со своими мемчиками про Чиполинно :lol:
Пока все гармонично тырится из Европ...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 12:20

  _hunter написав:
  sena_2008atp написав:Значит бесплатные пакеты-это вред для экологии,а если за него заплатить,то ничего страшного."Оригинальная",циничная логика жадных "менеджеров".

Это называется санкции. И если мягкое подталкивание не сработает -- в ход пойдут запреты и штрафы -- навроде жвачек в Сингапуре.


давно пора сделать жизнь как в Сингапуре, но где взять столько китайцев?
cohan
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