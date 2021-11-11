Кабінет Міністрів України має намір встановити мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети.
Дивися повний текст Одноразові пакети в магазинах України зроблять платними: названо суму.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 09:27
Одноразові пакети в магазинах України зроблять платними:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Одноразові пакети в магазинах України зроблять платними: названо суму.
Додано: Чет 25 лис, 2021 09:28
На экологии кто то захотел урвать бабла. Я понимаю что если бы эти пакеты обратно принимали как вторичное сырье по той же цене. Как в совке принимали бутылки.
Вложите в стоимость продукта цену упаковки 3 грн и принимайте ее по 3 грн. Тогда не будет мусор загрязнять.
А так как хотят сделать, это чистой воды бизнес
Востаннє редагувалось p_a_l в Чет 25 лис, 2021 13:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 25 лис, 2021 09:40
Значит бесплатные пакеты-это вред для экологии,а если за него заплатить,то ничего страшного."Оригинальная",циничная логика жадных "менеджеров".
Додано: Чет 25 лис, 2021 10:06
Додано: Чет 25 лис, 2021 10:13
Дешевше буде?
Додано: Чет 25 лис, 2021 10:47
Ні, це зветься інакше - "лохи будуть платити нелохам пожиттєво".
А якщо завтра будуть обкладати податком кожен вдох та видих, то завжди знайдуться особини, які пояснять лохам, що це лише задля їхнього блага - щоб менше забруднювали атомсферу.
Додано: Чет 25 лис, 2021 10:54
Сейчас пакеты везде висят бесплатно. Надо заставить платно. Какой-то совок, только наоборот, или непонятно, как это назвать. Берешь 200 грамм селедки в 2-х пакетах за 15 гривен, 5 надо отдать за пакеты. А с 1 января штраф в 3.4 тыщи гривен за то, что положишь рыбу в кулек.
А мусор в чем выносить, долбни сперва всем позаваривали мусоропроводы, а теперь таскайте через весь двор непонятно в чем. При совке были мусоропроводы.
На базаре эти кульки стоят гривен 10 за 100 штук, так они будут диктовать 1 за 3 гривны продавать.
А потом собрались штрафовать каждую пенсионерку, которая возьмет из дома кулечек, на сумму, больше чем ее копеечная меньшая чем прожиточный минимум пенсия?
Где они видели такой бред в стране, аналогичной нашим по доходам?
Эти идиоты задолбали, они живут в каком-то наркоманском угаре в своих дворцах.
Додано: Чет 25 лис, 2021 10:58
Лучше как в Британии - там не минимальную цену вводили, а фиксированный налог на каждый пакет, который идет на переработку мусора.
Но если пакет сделан из вторсырья, то без налога.
А так это просто обдиралово, чисто "бизнес" инициатива.
Додано: Чет 25 лис, 2021 10:59
Ну как будут -- тогда и приходите со своими мемчиками про Чиполинно
Пока все гармонично тырится из Европ...
Додано: Чет 25 лис, 2021 12:20
давно пора сделать жизнь как в Сингапуре, но где взять столько китайцев?
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