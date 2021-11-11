Одноразові пакети в магазинах України зроблять платними:...

Додано: Чет 25 лис, 2021 10:54

Сейчас пакеты везде висят бесплатно. Надо заставить платно. Какой-то совок, только наоборот, или непонятно, как это назвать. Берешь 200 грамм селедки в 2-х пакетах за 15 гривен, 5 надо отдать за пакеты. А с 1 января штраф в 3.4 тыщи гривен за то, что положишь рыбу в кулек.

А мусор в чем выносить, долбни сперва всем позаваривали мусоропроводы, а теперь таскайте через весь двор непонятно в чем. При совке были мусоропроводы.

На базаре эти кульки стоят гривен 10 за 100 штук, так они будут диктовать 1 за 3 гривны продавать.

А потом собрались штрафовать каждую пенсионерку, которая возьмет из дома кулечек, на сумму, больше чем ее копеечная меньшая чем прожиточный минимум пенсия?

Где они видели такой бред в стране, аналогичной нашим по доходам?

Эти идиоты задолбали, они живут в каком-то наркоманском угаре в своих дворцах.