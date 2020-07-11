Про це йдеться в оприлюдненому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику.
Дивися повний текст НБУ оприлюднить звіт про дотримання вимог фінмоніторингу під час податкової амністії.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 10:41
НБУ оприлюднить звіт про дотримання вимог фінмоніторингу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ оприлюднить звіт про дотримання вимог фінмоніторингу під час податкової амністії.
Додано: Чет 25 лис, 2021 10:42
Идиоты... Сначала амнистируйте, соберите налог - а потом мониторьте сколько угодно.
Налоговая амнистия не является амнистией нс предмет терроризма или торговли оружием!
А так это ваше крючкотворство полностью убивает неплохой закон...
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:53
Вот мне интересно,чем они вообще думают?У людей есть неразрывные депозиты на несколько лет.Как они откроют спецсчёт,даже если захотят?Никак.
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:55
А депозиты тут причем?
Додано: Чет 25 лис, 2021 16:09
Как можно было создать такой маразм?
Сейчас ситуация выглядит так: люди идут в банк, говорят к примеру - получал зарплату в конверте, хочу амнистировать, а они в ответ такие - ДОКАЖИ, где документы? Даже Гетманцев в интервью рассказывает что это бред и документов которых быть не может, требовать глупо. Причем виноваты не банки, им требование спускает НБУ и в случае чего они крайние. И я даже не говорю, что виноват НБУ - у него свои проблемы. Поэтому банки вообще не хотят этим заниматься, поэтому никакой амнистии по факту и нет - есть 50 человек, которые попробовали отнести в банки средства с риском потерять их под финмониторингом - гарантий в данном случае никаких.
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