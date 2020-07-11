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НБУ оприлюднить звіт про
дотримання вимог фінмоніторингу...

НБУ оприлюднить звіт про дотримання вимог фінмоніторингу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:41

НБУ оприлюднить звіт про дотримання вимог фінмоніторингу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в оприлюдненому Меморандумі з Міжнародним валютним фондом про економічну та фінансову політику.

Дивися повний текст НБУ оприлюднить звіт про дотримання вимог фінмоніторингу під час податкової амністії.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 10:42

Идиоты... Сначала амнистируйте, соберите налог - а потом мониторьте сколько угодно.
Налоговая амнистия не является амнистией нс предмет терроризма или торговли оружием!
А так это ваше крючкотворство полностью убивает неплохой закон...
panzershreck1921
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:53

Вот мне интересно,чем они вообще думают?У людей есть неразрывные депозиты на несколько лет.Как они откроют спецсчёт,даже если захотят?Никак.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:55

  Scotch написав:Вот мне интересно,чем они вообще думают?У людей есть неразрывные депозиты на несколько лет.Как они откроют спецсчёт,даже если захотят?Никак.

А депозиты тут причем?
Готівкові кошти, які українські платники податків хочуть легалізувати в рамках амністії, необхідно покласти на спеціальний банківський рахунок.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:09

Как можно было создать такой маразм?
Сейчас ситуация выглядит так: люди идут в банк, говорят к примеру - получал зарплату в конверте, хочу амнистировать, а они в ответ такие - ДОКАЖИ, где документы? Даже Гетманцев в интервью рассказывает что это бред и документов которых быть не может, требовать глупо. Причем виноваты не банки, им требование спускает НБУ и в случае чего они крайние. И я даже не говорю, что виноват НБУ - у него свои проблемы. Поэтому банки вообще не хотят этим заниматься, поэтому никакой амнистии по факту и нет - есть 50 человек, которые попробовали отнести в банки средства с риском потерять их под финмониторингом - гарантий в данном случае никаких.
Horus
 
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