НБУ оприлюднить звіт про дотримання вимог фінмоніторингу...

Додано: Чет 25 лис, 2021 16:09

Как можно было создать такой маразм?

Сейчас ситуация выглядит так: люди идут в банк, говорят к примеру - получал зарплату в конверте, хочу амнистировать, а они в ответ такие - ДОКАЖИ, где документы? Даже Гетманцев в интервью рассказывает что это бред и документов которых быть не может, требовать глупо. Причем виноваты не банки, им требование спускает НБУ и в случае чего они крайние. И я даже не говорю, что виноват НБУ - у него свои проблемы. Поэтому банки вообще не хотят этим заниматься, поэтому никакой амнистии по факту и нет - есть 50 человек, которые попробовали отнести в банки средства с риском потерять их под финмониторингом - гарантий в данном случае никаких.