Українська влада націлена до кінця 2021 року довести рівень вакцинації від Covid-19 в Україні мінімум до 17 млн осіб.
Дивися повний текст Україна зобов'язалася перед МВФ до кінця року вакцинувати щонайменше 17 млн осіб.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 13:23
Україна зобов'язалася перед МВФ до кінця року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна зобов'язалася перед МВФ до кінця року вакцинувати щонайменше 17 млн осіб.
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:23
Только у суперобманщиков после вакцинации растет экономика, в то время когда люди без работы, а предприятия власть Украины уничтожает
Додано: Чет 25 лис, 2021 17:47
Если не успеют до Нового Года, то внесут изменения и для зелёной зоны - колоться обязательно. Не уколотый - значит враг страны. А кредит от МВФ то - хочется, и тут хоть на кол всех садить, но цели достичь!
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