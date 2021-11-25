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Україна зобов'язалася
перед МВФ до кінця року...

Україна зобов'язалася перед МВФ до кінця року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:23

Україна зобов'язалася перед МВФ до кінця року...

Пропонуємо до обговорення:
Українська влада націлена до кінця 2021 року довести рівень вакцинації від Covid-19 в Україні мінімум до 17 млн осіб.

Дивися повний текст Україна зобов'язалася перед МВФ до кінця року вакцинувати щонайменше 17 млн осіб.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 13:23

Только у суперобманщиков после вакцинации растет экономика, в то время когда люди без работы, а предприятия власть Украины уничтожает
slava19751975
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 17:47

Если не успеют до Нового Года, то внесут изменения и для зелёной зоны - колоться обязательно. Не уколотый - значит враг страны. А кредит от МВФ то - хочется, и тут хоть на кол всех садить, но цели достичь!
Omega
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