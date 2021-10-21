Сьогодні, 25 листопада, на 84 році життя помер колишній мер Києва Олександр Омельченко. Про це повідомив чинний мер столиці Віталій Кличко.
Дивися повний текст Помер колишній мер Києва Омельченко.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 19:53
Помер колишній мер Києва Омельченко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Помер колишній мер Києва Омельченко.
Додано: Чет 25 лис, 2021 19:53
За свое ничтожное существование успел двух пешеходов убить. Ни дня алкаш не сидел в тюрме
Додано: Чет 25 лис, 2021 20:51
Главный архитектор маршруточно-МАФной темы, наладил схемы, которые 25 работают и , как оказалось, ещё и его переживут. Ну а перестилание тротуаров плиткой от фирмы его сына даже вспоминать здесь не буду, хотя можно ещё много чего ему вспомнить.
По сути, из хорошего, могу только одно вспомнить - метро активно строилось!
Додано: Чет 25 лис, 2021 21:04
Re: Помер колишній мер Києва Омельченко
Не считаю правильным тему смерти человека обсуждать. В принципе.
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