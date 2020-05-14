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Finance.ua: Шесть лучших карт,
которые должны быть у каждого

Finance.ua: Шесть лучших карт, которые должны быть у каждого
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:46

Finance.ua: Шесть лучших карт, которые должны быть у каждого

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Карточные продукты, предлагаемые крупнейшими банками Украины, широко известны и популярны. Их очень много, и зачастую украинцам сложно разобраться, какие из них лучше, какие – хуже.

Устаревшее мнение «одной карты достаточно для всего» уверенно отживает свое; универсальных вариантов на все случаи жизни нет. Какие-то карты хороши в одном, какие-то – в другом.

Дивися повний текст Шесть лучших карт, которые должны быть у каждого
D2
 
Повідомлень: 150
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 20:46

ишо б зряплату в шести местах платили б
Radon
 
Повідомлень: 1193
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Подякував: 21 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:33

вроде все есть
Ромасик
 
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Подякував: 780 раз.
Подякували: 412 раз.
 
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