Напад росії і білорусі на Україну
Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Пон 17 лис, 2025 15:14
UA
Чистая и ничем не замутнённая антиукраинская ИПСО.
Профіль
Додано: Пон 17 лис, 2025 15:27
Banderlog написав: Shaman написав: ЛАД написав:
...
Интересно о Стерненко. Не знал, что он выкормыш Пинчука. Странно. Неужели Пинчук не мог найти никого, более приличного?
...
Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?.
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰
Стерненко організував цей процес збору коштів та закупівлю дронів. якщо ти стикався в житті. з чимось складнішим за особисті питання - то маєш розуміти, що це не так просто. а може й не розумієш, гадаєш що воно само собою організується.
відповідна інформаційна робота - недарма в нього стільки підписників.
твої заслуги теж є, але не ображайся в Стерненко - більші
Додано: Пон 17 лис, 2025 15:29
трошки накинемо
відмова від російського та проросійського не є великою втратою ані в моменті, ані в перспективі. Росія повинна цікавити українців лише в форматі інституційних досліджень. Аби знати, хто ворог, розуміти, чому Росія ворог, і так навчитися виробляти проти ї впливу антидоти. На всіх рівнях.
Додано: Пон 17 лис, 2025 15:48
UA написав: Faceless написав:
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано
Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер
Вже працюючи в народному господарстві в сфері безпеки та охорони, я призначав на ключові посади по виявленню розкрадань найбільш талановитих крадіїв. Вони швидко закривали всі дири
в системі контролю та обліку. В людини зі сторони на це б були витрачені роки.
й влаштовували свої контрольовані схеми. які ви всі менти однакові... в Мідасі нагадаю теж ключовий учасник - директор з безпеки
Додано: Пон 17 лис, 2025 15:51
Faceless написав:
Бетон написав:Прикиньте, орган, который создан для борьбы с коррупцией сам взял 20 куе)) взятки
Это в плёнках миндича зафиксировано
Это какой-то сюр
Щоб піймати корупціонера, треба думати, як корупціонер
І діяти теж.
Додано: Пон 17 лис, 2025 16:03
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
Стерненко для перемоги зробив більше ніж Успіх з Бандерлогом разом. а куди поділася твоя повага?.
і що ж зробив стерненко? Купив супутник на пожертвувані гроші?⁰
Стерненко організував цей процес збору коштів та закупівлю дронів. якщо ти стикався в житті.
головне в цьому процесі це те що витрата коштів не контролюється на відміну від державних закупівель)
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, ЛАД і 2 гостей
, ЛАД
і 2 гостей
