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МОЗ Туреччини подало заявку
на схвалення вітчизняної...

МОЗ Туреччини подало заявку на схвалення вітчизняної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:48

МОЗ Туреччини подало заявку на схвалення вітчизняної...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Дивися повний текст МОЗ Туреччини подало заявку на схвалення вітчизняної вакцини Turkovac.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:48

Султанат одобрит, Украине поставят как бонус к Байрактарам. Возрождение Османской Империи!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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