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Як локдаун змінив тенденції
Чорної п'ятниці (інфографіка)

Як локдаун змінив тенденції Чорної п'ятниці (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:36

Як локдаун змінив тенденції Чорної п'ятниці (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua дізнався, які категорії товарів у топі серед запланованих покупок наприкінці листопада.

Дивися повний текст Як локдаун змінив тенденції Чорної п'ятниці (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:36

Вещи покупают онлайн больше, потому-что в ТРЦ не уколотых не пускают.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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