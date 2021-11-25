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В Україні з 26 листопада на
дорогах запрацюють нові камери

В Україні з 26 листопада на дорогах запрацюють нові камери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:30

В Україні з 26 листопада на дорогах запрацюють нові камери

Пропонуємо до обговорення:
З 26 листопада ще 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України.

Дивися повний текст В Україні з 26 листопада на дорогах запрацюють нові камери.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:30

На кожен світлофор будь ласка камери встановіть, бо люди порушують і навіть не розуміють цього.
Rainbow
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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