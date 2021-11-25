З 26 листопада ще 10 комплексів автоматичної фото- та відеофіксації порушень ПДР запрацювали на дорогах України.
Дивися повний текст В Україні з 26 листопада на дорогах запрацюють нові камери.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:30
В Україні з 26 листопада на дорогах запрацюють нові камери
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Дивися повний текст В Україні з 26 листопада на дорогах запрацюють нові камери.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 10:30
На кожен світлофор будь ласка камери встановіть, бо люди порушують і навіть не розуміють цього.
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