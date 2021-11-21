Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України оголосив тендер на придбання нових крісел для зали засідань.
Дивися повний текст У Кабміні поміняють меблі: скільки планують витратити.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:44
У Кабміні поміняють меблі: скільки планують витратити
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Дивися повний текст У Кабміні поміняють меблі: скільки планують витратити.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:44
Ну как гласит старая мудрость - "когда в борделе плохо идут дела, то меняют ..... (сотрудниц) , а не мебель двигают "
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