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У Кабміні поміняють меблі:
скільки планують витратити

У Кабміні поміняють меблі: скільки планують витратити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:44

У Кабміні поміняють меблі: скільки планують витратити

Пропонуємо до обговорення:
Господарсько-фінансовий департамент секретаріату Кабінету міністрів України оголосив тендер на придбання нових крісел для зали засідань.

Дивися повний текст У Кабміні поміняють меблі: скільки планують витратити.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:44

Ну как гласит старая мудрость - "когда в борделе плохо идут дела, то меняют ..... (сотрудниц) , а не мебель двигают "
a_kibets
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