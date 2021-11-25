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Як зміниться курс гривні до
долара до 2026 року: прогноз МВФ

Як зміниться курс гривні до долара до 2026 року: прогноз МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:55

Як зміниться курс гривні до долара до 2026 року: прогноз МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року.

Дивися повний текст Як зміниться курс гривні до долара до 2026 року: прогноз МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:55

Дивовижно, що Моргана, чи Стенлі, чи аж навіть їх обох -- якимось чином цікавить Україна і гривня...
От у фільмах -- вони там лише кокс нюхають... ;), у проміжках між усіляким чорними вівторками.
Bobua
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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