Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року.
Дивися повний текст Як зміниться курс гривні до долара до 2026 року: прогноз МВФ.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:55
Як зміниться курс гривні до долара до 2026 року: прогноз МВФ
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Дивися повний текст Як зміниться курс гривні до долара до 2026 року: прогноз МВФ.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 11:55
Дивовижно, що Моргана, чи Стенлі, чи аж навіть їх обох -- якимось чином цікавить Україна і гривня...
От у фільмах -- вони там лише кокс нюхають... ;), у проміжках між усіляким чорними вівторками.
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