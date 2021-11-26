Парадоксально, але чимало українських автолюбителів не знає, які машини виробляються в нашій країні.
Дивися повний текст Які легкові автомобілі виробляють в Україні.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 23:13
Які легкові автомобілі виробляють в Україні
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Дивися повний текст Які легкові автомобілі виробляють в Україні.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 23:13
Motor vehicles produced by country 2020
China 25,225,242
Ukraine 4,952
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