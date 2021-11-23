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У Мінцифри розповіли, коли запрацює зміна адреси...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лис, 2021 07:24
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації активно працює над розширенням переліку послуг, доступних у програмі "Дія". Зокрема, у грудні українці матимуть змогу зареєструвати місце проживання онлайн.
Дивися повний текст У Мінцифри розповіли, коли запрацює зміна адреси реєстрації в «Дії»
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Додано: Суб 27 лис, 2021 07:25
Двухходовочка по сокращению госрасходов на бюрократию:
1. Делаем программу для оказания услуги в онлайне. Вероятно для того, чтобы сэкономить на людях, которые раньше её оказывали в оффлайне.
2. Нанимаем ещё людей, к которым нужно пойти, чтобы узнать, как пользоваться этой программой.
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