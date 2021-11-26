Кожен п’ятий працівник в Україні зайнятий у неформальному трудовому секторі.
Дивися повний текст 45% українців у віці 60 років не матимуть права на пенсійне забезпечення.
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Додано: Суб 27 лис, 2021 11:36
45% українців у віці 60 років не матимуть права на...
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Дивися повний текст 45% українців у віці 60 років не матимуть права на пенсійне забезпечення.
Додано: Суб 27 лис, 2021 11:36
И в этом почетном деле, лишения граждан пенсии, мы должны благодарить тех кого мы выбрали! Почему-то в Италии или Франции минималку платят ЛЮБОМУ Гражданину! А вот в нашем гондурасе нужно сначала отработать 30 лет официально, потом дожить до пенсии, и только потом возможно получить пенсию в размере меньше минимальные выплаты в любой стране ЕС.
Ответ напрашивается сам собой. Этих деятелей пора отправить отрабатывать свою пенсию в шахту! Пусть уголь добывают вместе с родней, детьми и прихлебателями!
Додано: Суб 27 лис, 2021 11:36
Одна из причин -почти отсутствие разницы между размером минимальной пенсии,которую получают большинство и социальным пособием.
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