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45% українців у віці 60 років
не матимуть права на...

45% українців у віці 60 років не матимуть права на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 11:36

45% українців у віці 60 років не матимуть права на...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен п’ятий працівник в Україні зайнятий у неформальному трудовому секторі.

Дивися повний текст 45% українців у віці 60 років не матимуть права на пенсійне забезпечення.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 11:36

И в этом почетном деле, лишения граждан пенсии, мы должны благодарить тех кого мы выбрали! Почему-то в Италии или Франции минималку платят ЛЮБОМУ Гражданину! А вот в нашем гондурасе нужно сначала отработать 30 лет официально, потом дожить до пенсии, и только потом возможно получить пенсию в размере меньше минимальные выплаты в любой стране ЕС.
Ответ напрашивается сам собой. Этих деятелей пора отправить отрабатывать свою пенсию в шахту! Пусть уголь добывают вместе с родней, детьми и прихлебателями!
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 11:36

Одна из причин -почти отсутствие разницы между размером минимальной пенсии,которую получают большинство и социальным пособием.
sena_2008atp
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