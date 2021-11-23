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Штрафи бізнесу піднімуть у 15 разів: за помилки в якій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 27 лис, 2021 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Бізнесу хочуть посилити покарання за неподання податкової та аудиторської звітності. Відповідний проект закону минулого тижня Кабмін схвалив на своєму засіданні.
Дивися повний текст Штрафи бізнесу піднімуть у 15 разів: за помилки в якій звітності каратимуть
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Додано: Суб 27 лис, 2021 13:57
А какой смысл вообще в отчетности ФОП скажем 3 группы ?
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Igorten
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