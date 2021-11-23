RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штрафи бізнесу піднімуть у 15
разів: за помилки в якій...

Штрафи бізнесу піднімуть у 15 разів: за помилки в якій...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 13:57

Штрафи бізнесу піднімуть у 15 разів: за помилки в якій...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесу хочуть посилити покарання за неподання податкової та аудиторської звітності. Відповідний проект закону минулого тижня Кабмін схвалив на своєму засіданні.

Дивися повний текст Штрафи бізнесу піднімуть у 15 разів: за помилки в якій звітності каратимуть.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96401
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 13:57

А какой смысл вообще в отчетности ФОП скажем 3 группы ?
Igorten
 
Повідомлень: 4555
З нами з: 01.11.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1349 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 37 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лазебна розповіла про відкриття свого бізнесу для...
R2 » Чет 25 лис, 2021 17:46
3 132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 11:06
_hunter
Уряд пропонує ввести штрафи за повторні порушення у...
R2 » Сер 24 лис, 2021 17:37
1 78
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 лис, 2021 17:38
zloy_ukr
Зростання бізнесу у найближчі три роки очікують 76%...
R2 » Вів 23 лис, 2021 11:16
1 62
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лис, 2021 11:16
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.