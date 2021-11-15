Для 41% фахівців рівень оплати залишився на колишньому рівні.
Дивися повний текст Роботодавці зменшили зарплати для 18% українських IT-вакансій (інфографіка).
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Додано: Суб 27 лис, 2021 16:16
Роботодавці зменшили зарплати для 18% українських...
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Дивися повний текст Роботодавці зменшили зарплати для 18% українських IT-вакансій (інфографіка).
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