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Роботодавці зменшили зарплати
для 18% українських...

Роботодавці зменшили зарплати для 18% українських...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 16:16

Роботодавці зменшили зарплати для 18% українських...

Пропонуємо до обговорення:
Для 41% фахівців рівень оплати залишився на колишньому рівні.

Дивися повний текст Роботодавці зменшили зарплати для 18% українських IT-вакансій (інфографіка).
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