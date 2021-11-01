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Середні видатки на навчання
1 студента: Мінфін назвав...

Середні видатки на навчання 1 студента: Мінфін назвав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 19:24

Середні видатки на навчання 1 студента: Мінфін назвав...

Пропонуємо до обговорення:
Мінфін про заклади вищої освіти з найбільшими видатками на одного студента.

Дивися повний текст Середні видатки на навчання 1 студента: Мінфін назвав ЗВО з найбільшими видатками.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 27 лис, 2021 19:24

Опять искаженная логика, как и экономика Украины.
Наибольшие затраты должны быть в технических Вузах, а готовят дорогих, и мало кому нужных музыкантов, и экономистов.
zloy_ukr
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