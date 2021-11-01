Мінфін про заклади вищої освіти з найбільшими видатками на одного студента.
Дивися повний текст Середні видатки на навчання 1 студента: Мінфін назвав ЗВО з найбільшими видатками.
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Додано: Суб 27 лис, 2021 19:24
Середні видатки на навчання 1 студента: Мінфін назвав...
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Дивися повний текст Середні видатки на навчання 1 студента: Мінфін назвав ЗВО з найбільшими видатками.
Додано: Суб 27 лис, 2021 19:24
Опять искаженная логика, как и экономика Украины.
Наибольшие затраты должны быть в технических Вузах, а готовят дорогих, и мало кому нужных музыкантов, и экономистов.
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