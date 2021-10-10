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Apple запатентувала двоекранний iPhone або iPad
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 28 лис, 2021 07:55
Пропонуємо до обговорення:
З'явився новий натяк на вихід пристрою Apple з гнучким екраном. У новому патенті компанії описується гаджет, що нагадує скасований Surface Neo від Microsoft. Особлива конструкція дозволяє використовувати його в різних режимах і як різні види пристроїв.
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Додано: Нед 28 лис, 2021 07:55
Нет, мне не подходит, подожду, когда будет четыре экрана.
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