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Як зростуть соціальні
виплати 2022 року

Як зростуть соціальні виплати 2022 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 08:51

Як зростуть соціальні виплати 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
А саме: допомоги майбутнім матерям, сім’ям з дітьми, а також одиноким матерям.

Дивися повний текст Як зростуть соціальні виплати 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 08:52

А дітям, яким встановлено інвалідність без групи нічого не потрібно. Хай батьки самі викручуються на ті копійки.
katrusja75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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