А саме: допомоги майбутнім матерям, сім’ям з дітьми, а також одиноким матерям.
Дивися повний текст Як зростуть соціальні виплати 2022 року.
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Додано: Нед 28 лис, 2021 08:51
Як зростуть соціальні виплати 2022 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як зростуть соціальні виплати 2022 року.
Додано: Нед 28 лис, 2021 08:52
А дітям, яким встановлено інвалідність без групи нічого не потрібно. Хай батьки самі викручуються на ті копійки.
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