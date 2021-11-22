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Скільки платити за газ, якщо
у квартирі немає лічильника

Скільки платити за газ, якщо у квартирі немає лічильника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 13:07

Скільки платити за газ, якщо у квартирі немає лічильника

Пропонуємо до обговорення:
Обсяг газу для приміщень без приладів обліку розраховується пропорційно до кількості осіб, зареєстрованих у квартирі.

Дивися повний текст Скільки платити за газ, якщо у квартирі немає лічильника.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 13:07

А если нет и общедомового счётчика?
latsyba62
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