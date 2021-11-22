Обсяг газу для приміщень без приладів обліку розраховується пропорційно до кількості осіб, зареєстрованих у квартирі.
Дивися повний текст Скільки платити за газ, якщо у квартирі немає лічильника.
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Додано: Нед 28 лис, 2021 13:07
Скільки платити за газ, якщо у квартирі немає лічильника
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Дивися повний текст Скільки платити за газ, якщо у квартирі немає лічильника.
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