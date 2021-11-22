Аналітична агенція Jato Dynamics опублікувала дані про продажі.
Дивися повний текст Tesla Model 3 поступилася лідерством у Європі (дані за жовтень).
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Додано: Нед 28 лис, 2021 18:23
Tesla Model 3 поступилася лідерством у Європі (дані за...
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Дивися повний текст Tesla Model 3 поступилася лідерством у Європі (дані за жовтень).
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