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Кому не підійде ФОП: українці
не поспішають ставати...

Кому не підійде ФОП: українці не поспішають ставати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 22:04

Кому не підійде ФОП: українці не поспішають ставати...

Пропонуємо до обговорення:
Українці не поспішають ставати самозайнятими і легалізувати свої доходи.

Дивися повний текст Кому не підійде ФОП: українці не поспішають ставати самозайнятими.
R2
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