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Як захистити свої гроші від інфляції: поради від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 29 лис, 2021 12:15
Пропонуємо до обговорення:
Управління особистими фінансами має важливе значення для усіх. Проте одна справа керувати власними коштами з врахуванням ознак інфляції, а зовсім інша – коли виникає питання щодо того, чи знецінюються гроші, які ви відкладаєте або інвестуєте.
Дивися повний текст Як захистити свої гроші від інфляції: поради від експертів Forbes
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Додано: Пон 29 лис, 2021 12:15
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