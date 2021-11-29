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Німеччина працює над продовженням
транзиту газу через...

Німеччина працює над продовженням транзиту газу через...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 13:18

Німеччина працює над продовженням транзиту газу через...

Пропонуємо до обговорення:
Німеччина працює над тим, щоб транзит газу з РФ до країн Європейського Союзу через Україну було продовжено щонайменше на п’ять років.

Дивися повний текст Німеччина працює над продовженням транзиту газу через Україну на 5-10 років – посол.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 13:18

Какой водород? Ничего даже не начинает делаться для прокачки водорода. Это типа сказка о "шахматном межгалактическом турнире", кто "Двенадцать стульев" знает. Поговорили и забыли - кому нужны проблемы индейцев)))
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:56

Народ, сажайте деревья. Нашим детям они ой как пригодятся.

Мой дядька из села лет 15-20 назад протянул за свой счет газ, для того чтобы сейчас поставить твердотопливный котел. А по периметру огородов посадил ясынки. Чтоб потом детям было чем топить.
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