Німеччина працює над тим, щоб транзит газу з РФ до країн Європейського Союзу через Україну було продовжено щонайменше на п’ять років.
Дивися повний текст Німеччина працює над продовженням транзиту газу через Україну на 5-10 років – посол.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 13:18
Німеччина працює над продовженням транзиту газу через...
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Дивися повний текст Німеччина працює над продовженням транзиту газу через Україну на 5-10 років – посол.
Додано: Пон 29 лис, 2021 13:18
Какой водород? Ничего даже не начинает делаться для прокачки водорода. Это типа сказка о "шахматном межгалактическом турнире", кто "Двенадцать стульев" знает. Поговорили и забыли - кому нужны проблемы индейцев)))
Додано: Пон 29 лис, 2021 17:56
Народ, сажайте деревья. Нашим детям они ой как пригодятся.
Мой дядька из села лет 15-20 назад протянул за свой счет газ, для того чтобы сейчас поставить твердотопливный котел. А по периметру огородов посадил ясынки. Чтоб потом детям было чем топить.
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