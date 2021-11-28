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«Тисяча за вакцинацію»: у
Мінцифри розповіли деталі програми

«Тисяча за вакцинацію»: у Мінцифри розповіли деталі програми
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:09

«Тисяча за вакцинацію»: у Мінцифри розповіли деталі програми

Пропонуємо до обговорення:
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Повідомлення Додано: Пон 29 лис, 2021 17:09

ага, ну вот уже проясняеся

все же сегрегация, дифференциация и гарантированный (не недостаточный) доход...
cohan
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