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Дивися повний текст «Тисяча за вакцинацію»: у Мінцифри розповіли деталі програми.
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Додано: Пон 29 лис, 2021 17:09
«Тисяча за вакцинацію»: у Мінцифри розповіли деталі програми
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Тисяча за вакцинацію»: у Мінцифри розповіли деталі програми.
Додано: Пон 29 лис, 2021 17:09
ага, ну вот уже проясняеся
все же сегрегация, дифференциация и гарантированный (не недостаточный) доход...
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