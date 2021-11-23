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Компанія «Укравтодор»
отримала 118 млн грн чистих...

Компанія «Укравтодор» отримала 118 млн грн чистих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:48

Компанія «Укравтодор» отримала 118 млн грн чистих...

Пропонуємо до обговорення:
Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України», яка належить «Укравтодору», отримала 118 млн грн чистих збитків за підсумками трьох кварталів 2021 року.

Дивися повний текст Компанія «Укравтодор» отримала 118 млн грн чистих збитків за три квартали.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:48

Меняйте менеджеров это ясно и понятно.А у нас руководители убыточных предприятий за это ещё получают миллионные зарплаты.Где логика,где стимул работать в прибыль?
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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