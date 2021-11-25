Відбір за листопад 2021 року може становити майже 12 млрд кубометрів, що з лишком перекриває попередній рекорд — листопада 2016 року — 11,26 млрд кубометрів.
Дивися повний текст Європа поставила рекорд із відбору газу з підземних сховищ.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 09:48
Європа поставила рекорд із відбору газу з підземних сховищ
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Дивися повний текст Європа поставила рекорд із відбору газу з підземних сховищ.
Додано: Вів 30 лис, 2021 09:49
"Это самый холодный ноябрь за последнюю пятилетку " - воистину глобальное потепление, давайте душите экономики дальше.
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