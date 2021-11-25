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Європа поставила рекорд із
відбору газу з підземних сховищ

Європа поставила рекорд із відбору газу з підземних сховищ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:48

Європа поставила рекорд із відбору газу з підземних сховищ

Пропонуємо до обговорення:
Відбір за листопад 2021 року може становити майже 12 млрд кубометрів, що з лишком перекриває попередній рекорд — листопада 2016 року — 11,26 млрд кубометрів.

Дивися повний текст Європа поставила рекорд із відбору газу з підземних сховищ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 09:49

"Это самый холодный ноябрь за последнюю пятилетку " - воистину глобальное потепление, давайте душите экономики дальше.
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 12:01

gretzky_vic
Про глобальне потепління в інших темах форуму. :D :D
andrijk777
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