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Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:17
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Дивися повний текст Термін дії «жовтих» COVID-сертифікатів скорочують з 6 грудня
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R2
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Додано: Вів 30 лис, 2021 11:17
Подгоняют сомневающихся делать вторую дозу после первой. Чтоб не дать им шанса засомневаться. :)
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Omega
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Додано: Вів 30 лис, 2021 13:28
а с каких пор власть контролирует религиозные мероприятия вдруг ?
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tony54901
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Додано: Вів 30 лис, 2021 14:53
Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме.
Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 30 лис, 2021 14:57
Игорь Алексеевич написав:
Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме.
Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????
отбор
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cohan
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:00
cohan написав: Игорь Алексеевич написав:
Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме.
Тогда возникает вопрос, зачем принуждать всех их делать, если распространение инфекции не зависит привит ты или не привит????
отбор
уже начинают вести разговоры про третью вакцинацию, потом четвёртую и далее уже ежегодную обяз, но за бабки. Иммунитет уже не сможет жить без этих "витаминных" уколов
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Вів 30 лис, 2021 15:02, всього редагувалось 1 раз.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:02
Игорь Алексеевич написав:Уколы не дают гарантий распространения инфекции от одного чел. к другому
. Они только помогают перенести болезнь в более лёгкой форме.
...
Естественно не дают. Более того, они дают гарантию обратного (с некоторыми оговорками)
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_hunter
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:07
на хрена предприним. еще контролировать эти сертификаты???
предприним. задача продавать товар и платить налоги этим контрол. органам, которые и обязаны проверять эти ковид сертификаты.
а так бабки с налогов получают и хотят сидеть в кабинетах.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:29
Игорь Алексеевич написав:
на хрена предприним. еще контролировать эти сертификаты???
предприним. задача продавать товар и платить налоги этим контрол. органам, которые и обязаны проверять эти ковид сертификаты.
а так бабки с налогов получают и хотят сидеть в кабинетах.
Гражданский длг. кажд. грждн. -- делать все, чтб побороть эпид. короны.
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_hunter
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Додано: Вів 30 лис, 2021 17:31
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amaxiuta
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