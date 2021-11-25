В Україні проведуть перепис населення у співпраці з американською компанією Apple.
Дивися повний текст Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple — Зеленський.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:53
Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple — Зеленський.
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:53
Яке ж воно тупе((((
Підписавши "меморандум про взаєморозуміння" прокукарікати,що "Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple"...
Додано: Вів 30 лис, 2021 16:07
82 474,9 млн гривень. 82 млрд. ? на подготовку ? Это шутка, опечатка ?
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