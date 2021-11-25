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Україна проведе перепис населення
у співпраці з Apple —...

Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:53

Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple —...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні проведуть перепис населення у співпраці з американською компанією Apple.

Дивися повний текст Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple — Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:53

Яке ж воно тупе((((
Підписавши "меморандум про взаєморозуміння" прокукарікати,що "Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple"...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:07

82 474,9 млн гривень. 82 млрд. ? на подготовку ? Это шутка, опечатка ?
alex_dvornichenko
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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