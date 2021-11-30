В Україні проведуть перепис населення у співпраці з американською компанією Apple.
Дивися повний текст Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple — Зеленський.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:53
Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple — Зеленський.
Додано: Вів 30 лис, 2021 15:53
Яке ж воно тупе((((
Підписавши "меморандум про взаєморозуміння" прокукарікати,що "Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple"...
Додано: Вів 30 лис, 2021 16:07
82 474,9 млн гривень. 82 млрд. ? на подготовку ? Это шутка, опечатка ?
Додано: Сер 01 гру, 2021 13:42
Re: Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple —.
я не понял , тепрь за вакицнацию еще и по айфону давать будут ? или как и где будут раздавать айфони с привязкой к паспорту ?
Блин я вообще не понимаю как можно не знать сколько в Украине людей ?
А данные по ИНН идент коду, данные из РАГСов о смерти\ рождении и прочиее сопоставить нельзя ? странные странные ... ПАспорта же у всех почти есть ... если не паспорта то свидетельство о рождении так что трудно отминусовать свидетельства о смерти и получить дельту ???
Додано: Сер 01 гру, 2021 13:48
Сходу праблемка: с мигрантами/эмигрантами что делать будем?..
Додано: Сер 01 гру, 2021 15:02
Все мигранты и так должны быть на учёте в миграционной службе. Приехавшие: и на границе и дальше за каждым должны следить, чтобы срок пребывания не превысил (90 дней для большинства стран, 180 для беларусов). Уехавшие: просто на границе.
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:45
То, что они кому-то что-то должны -- это хорошо. Но как их считать-то?
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:50
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