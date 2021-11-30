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Україна проведе перепис населення
у співпраці з Apple —...

Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:53

Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple —...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні проведуть перепис населення у співпраці з американською компанією Apple.

Дивися повний текст Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple — Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 15:53

Яке ж воно тупе((((
Підписавши "меморандум про взаєморозуміння" прокукарікати,що "Україна стане другою країною у світі, яка проведе перепис населення у співпраці з Apple"...
Cris
 
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82 474,9 млн гривень. 82 млрд. ? на подготовку ? Это шутка, опечатка ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 17:51

82 млн это только за работу на составление контракта с Apple))
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:33

Воно не тупе. Воно може пиляти навіть у Apple.
Dikoy
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:42

Re: Україна проведе перепис населення у співпраці з Apple —.

я не понял , тепрь за вакицнацию еще и по айфону давать будут ? или как и где будут раздавать айфони с привязкой к паспорту ?
Блин я вообще не понимаю как можно не знать сколько в Украине людей ?
А данные по ИНН идент коду, данные из РАГСов о смерти\ рождении и прочиее сопоставить нельзя ? странные странные ... ПАспорта же у всех почти есть ... если не паспорта то свидетельство о рождении так что трудно отминусовать свидетельства о смерти и получить дельту ???
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:48

  yama написав:я не понял , тепрь за вакицнацию еще и по айфону давать будут ? или как и где будут раздавать айфони с привязкой к паспорту ?
Блин я вообще не понимаю как можно не знать сколько в Украине людей ?
А данные по ИНН идент коду, данные из РАГСов о смерти\ рождении и прочиее сопоставить нельзя ? странные странные ... ПАспорта же у всех почти есть ... если не паспорта то свидетельство о рождении так что трудно отминусовать свидетельства о смерти и получить дельту ???

Сходу праблемка: с мигрантами/эмигрантами что делать будем?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:02

  _hunter написав:Сходу праблемка: с мигрантами/эмигрантами что делать будем?..

Все мигранты и так должны быть на учёте в миграционной службе. Приехавшие: и на границе и дальше за каждым должны следить, чтобы срок пребывания не превысил (90 дней для большинства стран, 180 для беларусов). Уехавшие: просто на границе.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:45

  moveton написав:
  _hunter написав:Сходу праблемка: с мигрантами/эмигрантами что делать будем?..

Все мигранты и так должны быть на учёте в миграционной службе. Приехавшие: и на границе и дальше за каждым должны следить, чтобы срок пребывания не превысил (90 дней для большинства стран, 180 для беларусов). Уехавшие: просто на границе.

То, что они кому-то что-то должны -- это хорошо. Но как их считать-то? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:50

  _hunter написав:То, что они кому-то что-то должны -- это хорошо. Но как их считать-то? :lol:

Так и считать? Не отметились на границе, значит их нет.
moveton
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