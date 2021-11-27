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Заможних українців не будуть
кошмарити маски-шоу та...

Заможних українців не будуть кошмарити маски-шоу та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:58

Заможних українців не будуть кошмарити маски-шоу та...

Пропонуємо до обговорення:
Така обіцянка міститься в Меморандумі, який підписали Міністерство фінансів України та Міжнародний валютний фонд.

Дивися повний текст Заможних українців не будуть кошмарити маски-шоу та арештами рахунків, — Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 16:58

будут кошмарить рядавых с низким уровнем состояния
swsashadow
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 17:20

Ну у нас уже есть структуры "успешно" борющиеся с коррупцией, незаконными доходами, так что одним больше одним меньше, какая разница :)
Igorten
 
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