Така обіцянка міститься в Меморандумі, який підписали Міністерство фінансів України та Міжнародний валютний фонд.
Дивися повний текст Заможних українців не будуть кошмарити маски-шоу та арештами рахунків, — Гетманцев.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 16:58
Заможних українців не будуть кошмарити маски-шоу та...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заможних українців не будуть кошмарити маски-шоу та арештами рахунків, — Гетманцев.
Додано: Вів 30 лис, 2021 17:20
Ну у нас уже есть структуры "успешно" борющиеся с коррупцией, незаконными доходами, так что одним больше одним меньше, какая разница
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