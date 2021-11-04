Поки весь світ переживає житлову кризу через дефіцит доступного житла, IKEA Japan шукає рішення, які допоможуть кожному отримати власний простір для життя.
Дивися повний текст IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар на місяць.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 18:45
IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар на місяць.
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