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IKEA пропонує крихітні апартаменти
менше ніж за 1 долар...

IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:45

IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар...

Пропонуємо до обговорення:
Поки весь світ переживає житлову кризу через дефіцит доступного житла, IKEA Japan шукає рішення, які допоможуть кожному отримати власний простір для життя.

Дивися повний текст IKEA пропонує крихітні апартаменти менше ніж за 1 долар на місяць.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 18:45

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