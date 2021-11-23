Американські гірки по курсу долара і євро на українському міжбанку тривають.
Дивися повний текст Міжбанк: несподіваний обвал курсу долара та суцільні курйози з євро.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 19:39
Міжбанк: несподіваний обвал курсу долара та суцільні...
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Дивися повний текст Міжбанк: несподіваний обвал курсу долара та суцільні курйози з євро.
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