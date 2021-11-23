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Міжбанк: несподіваний обвал
курсу долара та суцільні...

Міжбанк: несподіваний обвал курсу долара та суцільні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:39

Міжбанк: несподіваний обвал курсу долара та суцільні...

Пропонуємо до обговорення:
Американські гірки по курсу долара і євро на українському міжбанку тривають.

Дивися повний текст Міжбанк: несподіваний обвал курсу долара та суцільні курйози з євро.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 19:39

Який жах)
5kopiyok
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