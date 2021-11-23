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Рада ухвалила законопроєкт
5600: що буде із податками

Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36

Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада ухвалила закон щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету.

Дивися повний текст Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36

То есть создадут налог для владельцев земельных паев? К примеру, в Луганской области за 10 гектаров идет 8000 гривен в год, а налога надо будет заплатить 15 000? При том, что большинство пайщиков - пенсионеры с минимальной пенсией. Провокация, чтоб обозлить людей, или неимоверная жадность стяжателя гетьманцова со своей мамой-миллионершей?
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 23:12

hxbbgaf
Калька с ваучерной приватизации 90-х.
Пенсионеры наперегонки побегут сливать паи за еду.
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