Верховна Рада ухвалила закон щодо збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету.
Дивися повний текст Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36
Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками.
Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36
То есть создадут налог для владельцев земельных паев? К примеру, в Луганской области за 10 гектаров идет 8000 гривен в год, а налога надо будет заплатить 15 000? При том, что большинство пайщиков - пенсионеры с минимальной пенсией. Провокация, чтоб обозлить людей, или неимоверная жадность стяжателя гетьманцова со своей мамой-миллионершей?
Додано: Вів 30 лис, 2021 23:12
hxbbgaf
Калька с ваучерной приватизации 90-х.
Пенсионеры наперегонки побегут сливать паи за еду.
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