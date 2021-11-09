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«Забув задекларувати майже 70
млн грн»: у НАЗК назвали...

«Забув задекларувати майже 70 млн грн»: у НАЗК назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36

«Забув задекларувати майже 70 млн грн»: у НАЗК назвали...

Пропонуємо до обговорення:
Депутати місцевих рад виявилися «лідерами» з «прихованого майна» у податкових деклараціях.

Дивися повний текст «Забув задекларувати майже 70 млн грн»: у НАЗК назвали порушників — нардепів та суддів КС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36

Национализировать забытое,значит лишнее.Нардепы и судьи могут не правдиво заполнять декларации и самое главное безнаказанно)
mishanya9999
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Модератори: Ірина_, Модератор

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