Депутати місцевих рад виявилися «лідерами» з «прихованого майна» у податкових деклараціях.
Дивися повний текст «Забув задекларувати майже 70 млн грн»: у НАЗК назвали порушників — нардепів та суддів КС.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36
«Забув задекларувати майже 70 млн грн»: у НАЗК назвали...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Забув задекларувати майже 70 млн грн»: у НАЗК назвали порушників — нардепів та суддів КС.
Додано: Вів 30 лис, 2021 20:36
Национализировать забытое,значит лишнее.Нардепы и судьи могут не правдиво заполнять декларации и самое главное безнаказанно)
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