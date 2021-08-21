Про це йдеться у відповіді "Київавтодору" на запит Українських Новин.
Дивися повний текст В.о. гендиректора «Київавтодору» за жовтень отримав 109 тис. гривень зарплати.
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Додано: Вів 30 лис, 2021 21:25
В.о. гендиректора «Київавтодору» за жовтень отримав 109...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В.о. гендиректора «Київавтодору» за жовтень отримав 109 тис. гривень зарплати.
Додано: Вів 30 лис, 2021 22:25
Экватор президентского правления показывает,что идём мы;а точнее катимся совсем не в том направлении,о котором надеялся лекторат и сегодняшняя информация очередное тому подтверждение.Это не рыночная экономика,а махновщина.Дармоеды устанавливают себе заоблачные зарплаты,ворье при власти дерибанит бюджет и ресурсы,а вам пересичные заоблачные тарифы ,цены и 2000 пенсии.
Додано: Вів 30 лис, 2021 22:51
Re: В.о. гендиректора «Київавтодору» за жовтень отримав 109.
В Київавтодорі треба саджати все керівництво, як нинішнє так і минуле.
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