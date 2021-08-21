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В.о. гендиректора «Київавтодору»
за жовтень отримав 109...

В.о. гендиректора «Київавтодору» за жовтень отримав 109...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:25

В.о. гендиректора «Київавтодору» за жовтень отримав 109...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у відповіді "Київавтодору" на запит Українських Новин.

Дивися повний текст В.о. гендиректора «Київавтодору» за жовтень отримав 109 тис. гривень зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 21:26

Як для ТОПа автодору, то мало
apyvovar
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:25

Экватор президентского правления показывает,что идём мы;а точнее катимся совсем не в том направлении,о котором надеялся лекторат и сегодняшняя информация очередное тому подтверждение.Это не рыночная экономика,а махновщина.Дармоеды устанавливают себе заоблачные зарплаты,ворье при власти дерибанит бюджет и ресурсы,а вам пересичные заоблачные тарифы ,цены и 2000 пенсии.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 30 лис, 2021 22:51

Re: В.о. гендиректора «Київавтодору» за жовтень отримав 109.

В Київавтодорі треба саджати все керівництво, як нинішнє так і минуле.
unicdima
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