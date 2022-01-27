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Airbus отримав від індійської
авіакомпанії замовлення на...

Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:45

Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на...

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія Airbus SE отримала найбільше замовлення в історії авіації - на 500 літаків — від найбільшої індійської авіакомпанії IndiGo.

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Airbus отримав від індійської авіакомпанії замовлення на 500 літаків
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 чер, 2023 17:45

Невже рашисти почали закупати модну техніку через Індію? В принципі логігично.
svk_neo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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