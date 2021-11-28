RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці платитимуть за яйця
по 40 гривень: чому злетять...

Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:08

Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні можуть подорожчати курячі яйця через проблеми з птахофермами.

Дивися повний текст Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять ціни.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96470
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:42

Re: Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять

на рынке яиц у нас монополист, который гнет свою цену?
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 17.10.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:42

не люблю жалітись, але хтось явно має свої 200% націнки
vitaliy_panchuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 20.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:43

ахметов з дтеком, монополіст як приклад
vitaliy_panchuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 20.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 09:44

  vitaliy_panchuk написав:ахметов з дтеком, монополіст як приклад

Ахметов за яйца виноват? :mrgreen:
Вадим Жураковский
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 17.10.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, equinox і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть купувати на біржі ф'ючерси на газ для...
R2 » Вів 30 лис, 2021 13:01
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 14:24
p_a_l
Кому не підійде ФОП: українці не поспішають ставати...
R2 » Нед 28 лис, 2021 22:04
9 615
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 11:13
Giroi
Українці платитимуть за транспортування газу по-новому:... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 24 лис, 2021 10:25
36 2100
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 12:21
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (3080)
01.12.2021 10:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron