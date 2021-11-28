В Україні можуть подорожчати курячі яйця через проблеми з птахофермами.
Дивися повний текст Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять ціни.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:08
Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять ціни.
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:42
Re: Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять
на рынке яиц у нас монополист, который гнет свою цену?
Додано: Сер 01 гру, 2021 09:44
|