RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці платитимуть за яйця
по 40 гривень: чому злетять...

Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:52

  ivavictory2107 написав:Сельпо жлоб известный

Или обзор цен писал очень пристрастный человек? Вот по 29.40, что в приведённом рейтинге не очень отличается от самых дешёвых. Есть и по 43.19, конечно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:33

того кто писал статью нужно в магазин на экскурсию сводить чтоб не писал галиматью.
это цены на суперэлитные крупные яйца. на обычные цена ниже.
Vitoldo
 
Повідомлень: 14
З нами з: 08.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:43

  Vitoldo написав:того кто писал статью нужно в магазин на экскурсию сводить чтоб не писал галиматью.
это цены на суперэлитные крупные яйца. на обычные цена ниже.

Он же не писал, что это самые дешёвые :P Сказано "можно приобрести". Можно, да. И дороже можно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1518
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], MGVP, warlamp і 56 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці зможуть купувати на біржі ф'ючерси на газ для...
R2 » Вів 30 лис, 2021 13:01
1 88
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 14:24
p_a_l
Кому не підійде ФОП: українці не поспішають ставати...
R2 » Нед 28 лис, 2021 22:04
9 624
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 лис, 2021 11:13
Giroi
Українці платитимуть за транспортування газу по-новому:... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 24 лис, 2021 10:25
36 2109
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 лис, 2021 12:21
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.