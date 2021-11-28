Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 15:52
ivavictory2107 написав:
Сельпо жлоб известный
Или обзор цен писал очень пристрастный человек?
Вот по 29.40
, что в приведённом рейтинге не очень отличается от самых дешёвых. Есть и по 43.19, конечно.
moveton
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:33
того кто писал статью нужно в магазин на экскурсию сводить чтоб не писал галиматью.
это цены на суперэлитные крупные яйца. на обычные цена ниже.
Vitoldo
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Додано: Сер 01 гру, 2021 16:43
Vitoldo написав:
того кто писал статью нужно в магазин на экскурсию сводить чтоб не писал галиматью.
это цены на суперэлитные крупные яйца. на обычные цена ниже.
Он же не писал, что это самые дешёвые
Сказано "можно приобрести". Можно, да. И дороже можно.
moveton
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