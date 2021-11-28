Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...
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ruslan42212 написав:если такой разбег в ценах (30%) то наверное речь не только в птицефабриках, а и в жадности розницы. Сильпо уже давно кочегарят на все цены - убранство магазинов и маркетинг обязывают и позволяют
В Украине есть разделение яиц по способу содержания кур? Ну там из клетки самые дешевые, из вольера - дороже.
Органические яйца могут быть у кур, которые на органических кормах и выгуле) По вкусу и консистенции хотя бы на яйцо похоже. Цена на сертифицированную органику сегодня 60-70 грн в маркетах. И эта цена в течение года не меняется – зимой выгоднее на органику переходить. А летом и у нас бывает "обвал цен" – трудно не вспомнить конец весны-начало лета 2019, когда яйцо было по 8-10 грн самое дорогое. Агрохолдинги к органике не готовы, максимум написать на упаковке о "свободном выгуле" и взять полторы цены, но яйцо все равно ерундовое.