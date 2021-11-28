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Українці платитимуть за яйця
по 40 гривень: чому злетять...

Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 15:52

  ivavictory2107 написав:Сельпо жлоб известный

Или обзор цен писал очень пристрастный человек? Вот по 29.40, что в приведённом рейтинге не очень отличается от самых дешёвых. Есть и по 43.19, конечно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:33

того кто писал статью нужно в магазин на экскурсию сводить чтоб не писал галиматью.
это цены на суперэлитные крупные яйца. на обычные цена ниже.
Vitoldo
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:43

  Vitoldo написав:того кто писал статью нужно в магазин на экскурсию сводить чтоб не писал галиматью.
это цены на суперэлитные крупные яйца. на обычные цена ниже.

Он же не писал, что это самые дешёвые :P Сказано "можно приобрести". Можно, да. И дороже можно.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 17:40

  Vitoldo написав:это цены на суперэлитные крупные яйца. на обычные цена ниже.


Суперэлитные от 50 грн за десяток начинаются.

А 35-40 грн - это обычные яйца. Та-же Косівщина, Ясен Світ и т.п.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:20

  ruslan42212 написав:если такой разбег в ценах (30%) то наверное речь не только в птицефабриках, а и в жадности розницы. Сильпо уже давно кочегарят на все цены - убранство магазинов и маркетинг обязывают и позволяют

В Украине есть разделение яиц по способу содержания кур? Ну там из клетки самые дешевые, из вольера - дороже.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:28

  Gastarbaiter написав:В Украине есть разделение яиц по способу содержания кур? Ну там из клетки самые дешевые, из вольера - дороже.


Деление есть, но не однозначное. Одни яйца лучше, другие хуже. Одни с антибиотиками и гормонами, другие без. В целом чем выше цена, тем более качественные. Но не всегда.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 18:38

Re: Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять

  Gastarbaiter написав:В Украине есть разделение яиц по способу содержания кур? Ну там из клетки самые дешевые, из вольера - дороже.

Есть, но не везде такие "органик" продаются (хотя, блин, этот термин бесит, можно подумать, что другие неорганические :mrgreen: )
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 19:21

Re: Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять

  Faceless написав:другие неорганические
Органические яйца могут быть у кур, которые на органических кормах и выгуле) По вкусу и консистенции хотя бы на яйцо похоже.
Цена на сертифицированную органику сегодня 60-70 грн в маркетах. И эта цена в течение года не меняется – зимой выгоднее на органику переходить.
А летом и у нас бывает "обвал цен" – трудно не вспомнить конец весны-начало лета 2019, когда яйцо было по 8-10 грн самое дорогое.
Агрохолдинги к органике не готовы, максимум написать на упаковке о "свободном выгуле" и взять полторы цены, но яйцо все равно ерундовое.
killer bees
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:36

Re: Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять

  livs375 написав:Пока не стали кошмарить Бахматюка а он в свою очередь не стал закрывать птицефабрики цена на яйцо была более менее стабильная

Бедненький Бахматюк, украл 30 млрд.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/15/653765/
Бахматюк винен державі майже 30 мільярдів — Нацбанк

Дорогие яйца для налогоплательщиков вышли.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:46

Цитринда не, еще проще.
вот тут обычные яйца за 32,19 https://novus.zakaz.ua/uk/products/0482 ... romo-600g/
в статье идет речь за 36,59

то же самое и в других магазинах.
в тотале цифры 40 нет, как хочет преподнести автор статьи
Vitoldo
 
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