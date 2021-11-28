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Українці платитимуть за яйця
по 40 гривень: чому злетять...

Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 22:49

  Ukrainian написав:
  NetSerpent написав:Почитавши наші новини складається враження, що в Україні виробництво невигідне як явище. Що не візьми - невигідно виготовляти. Чому тоді інші країни можуть? США, магазин Lidl, яйця 12 шт - 69 центів (18,76 грн). :(

Walmart в Канаді пропонує дві дюжини за $6 канадських долярів. Це 120 гривень.
https://www.walmart.ca/en/ip/great-value-xl-white-eggs/6000191273493

У канаді така сама купівельна спроможність як в Україні?
Прораб
 
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