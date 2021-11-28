Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...
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NetSerpent написав:Почитавши наші новини складається враження, що в Україні виробництво невигідне як явище. Що не візьми - невигідно виготовляти. Чому тоді інші країни можуть? США, магазин Lidl, яйця 12 шт - 69 центів (18,76 грн).