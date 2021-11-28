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Українці платитимуть за яйця по 40 гривень: чому злетять...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:49
У канаді така сама купівельна спроможність як в Україні?
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Прораб
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Додано: Сер 01 гру, 2021 23:24
livs375 написав:
цены на эгергоносители тоже постоянно растут поэтому дешёвых яиц как раньше уже не будет
У белорусов газ в 7 раз дешевле!
Они в течении 1-2 лет нарастят производство и вытеснят нашего производителя.
Будет дешёвые и качественные яйца из Белоруссии
Даже пошлины не помогут от захвата рынка, только прямой запрет на ввоз
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hno3
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:36
Да. Европейские ценности они такие.
Уже даже не на хлебе и воде. Хлеб тоже дорогой.
Интересно. Богдан Хмельницкий-2 у нас в стране появится?
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p_a_l
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Додано: Чет 02 гру, 2021 11:50
Faceless написав: Gastarbaiter написав:
В Украине есть разделение яиц по способу содержания кур? Ну там из клетки самые дешевые, из вольера - дороже.
Есть, но не везде такие "органик" продаются (хотя, блин, этот термин бесит, можно подумать, что другие неорганические
)
Ну, это не обязательно "органик". Например, в соседней стране разница цен на "неорганик" одного класса одного производителя в одном магазине достигает 20-40% в зависимости от способа содержания. А "органик" вообще отдельно.
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Gastarbaiter
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