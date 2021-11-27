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Мінфін продав держоблігацій на 12,7 мільярдів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:30
Пропонуємо до обговорення:
На аукціонах з продажу держоблігацій 30 листопада Міністерство фінансів залучило 12,7 млрд грн, підвищивши ставки за паперами.
Дивися повний текст Мінфін продав держоблігацій на 12,7 мільярдів, підвищивши ставки
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:31
круто зеля ставки разогнал своей болтовней (
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