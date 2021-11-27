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Мінфін продав держоблігацій
на 12,7 мільярдів,...

Мінфін продав держоблігацій на 12,7 мільярдів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:30

Мінфін продав держоблігацій на 12,7 мільярдів,...

Пропонуємо до обговорення:
На аукціонах з продажу держоблігацій 30 листопада Міністерство фінансів залучило 12,7 млрд грн, підвищивши ставки за паперами.

Дивися повний текст Мінфін продав держоблігацій на 12,7 мільярдів, підвищивши ставки.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:31

круто зеля ставки разогнал своей болтовней (
ruslan42212
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Модератори: Ірина_, Модератор

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