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Зеленський анонсував економічний
паспорт українця: як...

Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:38

Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як...

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Кошти на персональних рахунках.

Дивися повний текст Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як він працюватиме.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:38

А потом мы обложим этих выросших детей налогами.
А если они уедут за границу - то оштрафуем в 2-м размере от полученных ими средств! Браво!!!
Отличный заработок. А главное - производить ничего не нужно. Только отбирать. :D
Omega
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 13:53

  Omega написав:А потом мы обложим этих выросших детей налогами.
А если они уедут за границу - то оштрафуем в 2-м размере от полученных ими средств! Браво!!!
Отличный заработок. А главное - производить ничего не нужно. Только отбирать. :D

Гы-гы-гы. А можно же ще проще: просто каждому гражданину назначить штраф в близько 10 тисяч доларів в еквіваленті! Гы-гы-гы...

P.S.
Я правильно прагноз аналитега понял -- Зеленский на третий (а точнее на 4-й -- 5*3=15) срок пойдет? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 16:06

«Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, рожденным с 2019 года», — отметил Гетманцев.

Получается, что дети, которые рождены до 2019 года- это уже не дети Украины? Им не положен % от ренты.
Несправедливо(((
l66
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