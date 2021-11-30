Кошти на персональних рахунках.
Дивися повний текст Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як він працюватиме.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 13:38
Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський анонсував економічний паспорт українця: як він працюватиме.
Додано: Сер 01 гру, 2021 13:38
А потом мы обложим этих выросших детей налогами.
А если они уедут за границу - то оштрафуем в 2-м размере от полученных ими средств! Браво!!!
Отличный заработок. А главное - производить ничего не нужно. Только отбирать. :D
Додано: Сер 01 гру, 2021 13:53
Гы-гы-гы. А можно же ще проще: просто каждому гражданину назначить штраф в близько 10 тисяч доларів в еквіваленті! Гы-гы-гы...
P.S.
Я правильно прагноз аналитега понял -- Зеленский на третий (а точнее на 4-й -- 5*3=15) срок пойдет?
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:06
«Я не исключаю, что мы будем предоставлять такую возможность детям, рожденным с 2019 года», — отметил Гетманцев.
Получается, что дети, которые рождены до 2019 года- это уже не дети Украины? Им не положен % от ренты.
Несправедливо(((
Додано: Сер 01 гру, 2021 16:56
Странно: а только тот же КиевЭнерго перерасчет за предыдущий месяц сделать пытается -- сразу начинается "ко-ко-ко -- закон обратной силы не имеет -- ко-ко-ко". Т.е. если удобно -- пусть себе имеет?
Додано: Сер 01 гру, 2021 17:19
Знаємо, проходили. Пам'ятаю, в мене ще за часів СРСР був такий "дитячий" рахунок в радянському "Ощадбанку", кошти з якого я зміг зняти лише після 18 років. Туди надходили всякі страховки та інші виплати. Але на момент мого повноліття совок вже розпався, і всі ці гроші, які довгі роки акумулювалися на рахунку, знецінилися в "нуль". Підозрюю, така ж доля чекає і дану президентську ініціативу. Хіба може рахунки будуть інвестиційними, і у валюті, але це навряд чи.
Додано: Сер 01 гру, 2021 17:29
... і вчителям по 4000/кожному...
... і космічні кораблі бороздитимуть простори "Великого Театру"...
... все по "плану".
...
Як у серіалі з кіборгами:
"
-- колись...
-- коли!?
-- колись скоро...
"
Додано: Сер 01 гру, 2021 17:32
Дык с 19 года началась новая эра! А всем кто родился до неё дадут по шоколадке.
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