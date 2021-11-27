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Після понад 120 років успіху:
легендарна компанія з...

Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 20:17

Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з...

Пропонуємо до обговорення:
Австрійська шоколадна фабрика Salzburg Schokolade, яка існує ще з 1897 року, заявила про банкрутство.

Дивися повний текст Після понад 120 років успіху: легендарна компанія з Австрії стала банкрутом.
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